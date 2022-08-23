США планують посилити санкції проти Росії, щоб вона не могла уникати обмежень, – WSJ

У США готують заходи для посилення санкцій проти Росії, щоб Москва не могла їх уникати зокрема шляхом переорієнтації торгівлі на Китай та Індію.

Про це пише The Wall Street Journal.



Представники адміністрації президента США Байдена кажуть, що мета другого етапу санкцій полягає в тому, щоб перекрити ті доступні шляхи, які забезпечують РФ дохід та імпорт, необхідний президенту Владіміру Путіну для продовження війни.

Серед можливих заходів вони називають накладення санкцій на іноземні банки та майданчики торгівлі криптовалютою, через які РФ отримує доступ до міжнародних валют, конфіскацію банківських рахунків та корпоративних активів, що належать внесеним у "чорний список" олігархам, а також покарання іноземних компаній, які продовжують експортувати заборонені товари в РФ.

"Це також означає спробу переконати такі країни, як Китай та Індія, які не приєдналися до кампанії економічного тиску Заходу, скоротити фінансові та торгові потоки, які все ще надходять до Росії", – пише видання.

Причиною посилення санкцій співрозмовники газети називають те, що попри нинішні обмеження Росія продовжує отримувати наддоходи від продажу енергоносіїв через різке зростання цін на них.

Серед головних побоювань у Вашингтоні називають співпрацю Росії та Китаю: останній продовжує постачати Москві деякі технології, які можуть використовуватися у військовій промисловості – наприклад процесори та іншу електроніку.

Також співрозмовники адміністрації Байдена згадують дані про нібито продаж Росії кількох сотень іранських безпілотників та можливу співпрацю Москви й Тегерана, який десятиліттями живе в умовах санкцій Заходу.