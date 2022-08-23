За час війни Україна експортувала майже 10 мільйонів тонн агропродукції

За 5,5 місяця війни РФ проти України було експортовано майже 10 млн тонн українського продовольства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За перші два тижні серпня Україна експортувала вже майже 2 млн зернових, в той час як за увесь липень було – 3 млн тонн. Найбільше у першій половині серпня поїхало кукурудзи – 776 тисяч тонн та пшениці – 339 тисяч тонн.

Зазначається, що до відкриття одеських портів станом на 1 серпня було відвантажено майже 8 млн тонн продовольства. Торік показник за березень-липень був у понад вдвічі більшим – 19,5 млн тонн.

Лідером за поточних п'ять місяців сукупного експорту є кукурудза, її об’єм становить – 3, 84 млн грн. Торік кукурудза також домінувала в розрізі цього періоду, її експортна частка була найбільшою з-поміж інших агрокультур – 10 млн тонн, це на 37% більше ніж у 2022-му році.

Другу позицію за об'ємом у цей самий період займає насіння соняшнику – 1,35 млн тонн. Це аж на 99,4% більше ніж у 2021 році. А от олії Україна експортувала за цей час на 48% менше ніж минулоріч – 935,7 тис. тонн.

Пшениці було відвантажено за п'ять місяців 636,1 тис. тонн. Це лише 16% від минулорічного об’єму, який становив 3,8 млн тонн.

Загальна картина експортованого продовольства у відсотках така: 48,9% займає кукурудза, 17,25% – насіння соняшнику, 11,89% – соняшникової олії, 8,08% – пшениці, 5,13% – шроти, соєві боби – 4,73%, ячменю – 3,04%, соєвої олії – 0,99%.

Експорт продукції у розрізі його транспортування наступний: портами вивезено понад 3,5 млн тонн агропродукції, залізницею – 3,1 млн тонн, автомобілем – 1, 09 млн, поромом – 95,5 тис.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".