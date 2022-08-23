Окупанти накопичують техніку на Запорізькій АЕС та збільшили кількість військових, – "Енергоатом"

Російські окупанти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок.

Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" військових, дехто з них – у масках.

Також в "Енергоатомі" додали, що Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.