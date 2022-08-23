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Окупанти накопичують техніку на Запорізькій АЕС та збільшили кількість військових, – "Енергоатом"

заес

Російські окупанти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок.

Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" військових, дехто з них – у масках.

Також в "Енергоатомі" додали, що Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

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Енергоатом (1211) Запорізька АЕС (350) атака на ЗАЕС (48)


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Лично , на путинскую тварь , и его ближнее скотское окружение , ни куя не действует . И это знают все, ни санкции ,ни ноты протеста . Эту тварь должны уничтожать всем миром, Как убивал ,так и убивает, как разрушал так и разрушает, уже кнопку держит на реакторе , о чем можно с ним сопли жевать , и сколько...
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23.08.2022 15:56 Відповісти

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