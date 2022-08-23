"Транснєфть" заявила, що ЄС дозволив платежі російському банку за транзит нафти через Україну

Регулятор Європейського союзу дозволив уповноваженому російському банку проводити платежі за транзит російської нафти через територію України до кінця 2022 року.

Про це заявив прессекретар та радник президента російської "Транснєфті" Ігор Дьомін, передає Forbes.



"Регулятор у Брюсселі після ситуації з непроходженням платежів поінформував наш банк, через який ми проводимо обов'язкові платежі з транспортування, що вони дають нам добро на проведення всіх платежів до кінця року", – зазначив він, не уточнивши, про який банк йдеться.

Як повідомлялося, "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

Зрештою постачання нафти до Словаччини та Угорщини відновилося.

Згодом у чеській компанії Mero також заявили, що сплатять за транзит російської нафти через Україну, після чого російська "Транснєфть" повідомила про надходження до банку платіжу за транзит нафти до Чехії через Україну.