Найбільша хімічна компанія Польщі припинила виробництво деяких добрив через високі ціни на газ

Найбільша хімічна компанія Польщі Grupa Azoty припинила виробництво деяких своїх ключових продуктів, таких як азотні добрива та скоротила виробництво аміаку через рекордні ціни на газ.

Про це повідомляє Bloomberg.



"Поточна ситуація на ринку природного газу, яка визначає рентабельність видобутку, є винятковою, повністю незалежною від компанії і не могла бути передбачена раніше", – йдеться у заяві компанії.

Як довго триватимуть заходи, Grupa Azoty не уточнює. Унаслідок цієї новини акції компанії впали на 10%.



Контрольований державою холдинг досі намагався уникати скорочення виробництва добрив, навіть після того, як європейські ціни на газ цього року зросли більш ніж у чотири рази, оскільки скорочення поставок з Росії викликало енергетичну кризу. Yara International ASA, норвезький аналог Azoty, минулого місяця скоротила виробництво.



"Ця заява є дуже негативною, але очікуваною, оскільки виробництво добрив за такими високими цінами на газ просто не окупається", – зазначив аналітик Bank Pekao SA Кшиштоф Козель.



Grupa Azoty називає себе другим за величиною виробником мінеральних добрив у Європейському Союзі. Компанія є одним із найбільших покупців природного газу в Польщі, споживаючи понад 20 гігават годин палива щороку.



Міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик заявив, що Grupa Azoty має достатньо запасів, щоб забезпечити добривами для осінньої посівної. Він висловив надію на стабілізацію газового ринку, оскільки Польщі також "треба думати про весняну сівбу".