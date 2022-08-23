Виробництво сталі в Україні через війну впало у 6,7 раза, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у липні поточного року знизили виробництво сталі у 6,67 раза, або на 85% порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 281 тис. тонн, посівши 35-те місце у рейтингу 64 країн основних світових виробників цієї продукції.

Про це свідчать підрахунки Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Worldsteel, у липні зафіксовано скорочення виплавки сталі у більшості країн першої десятки, крім Індії та Ірану.



Перша десятка країн-виробників стали за підсумками липня виглядає так: Китай (81,43 млн тонн, падіння на 6,4% до липня 2021 року), Індія (10 млн тонн, зростання на 3,2%), Японія (7,33 млн тонн, -8,5%), США (7 млн тонн, -6,4%), Південна Корея (6 млн тонн, -0,6%), РФ (5,5 млн тонн, -13,2%), Німеччина (2,97 млн тонн, -2%), Бразилія (2,82 млн тонн, -8,7%), Туреччина (2,68 млн тонн, -20,7%) та Іран (2 млн тонн, +34,1%).



Україна знаходиться на 35-й позиції з 281 тис. тонн сталі (менше на 85% до липня 2021 року). У червні поточного року країна виробила 295 тис. тонн, у травні – 308 тис. тонн, у квітні – 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, у лютому – 1,37 млн тонн, у січні – 1,85 млн тонн.



Загалом у липні поточного року виплавка сталі у світі знизилася на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 149,27 млн тонн.