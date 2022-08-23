Кабмін створив комітет для участі у відборі на проведення всесвітньої виставки Expo-2030 в Одесі
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, прийняв рішення створити Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо 2030" в Україні (м. Одесі).
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Координаційний комітет створений у статусі тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабміну.
Крім того, уряд затвердив Положення про Комітет та його склад.
Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Україна офіційно надіслала заявку на участь у відборі країни – кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030".
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