Валютна виручка від експорту чорних металів впала з початку року на $4 мільярди

Металургійні підприємства України у січні-липні 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів у 2,16 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $3,49 млрд із $7,54 млрд.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, на чорні метали за цей період припало 13,61% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 21,23% за січень-липень 2021 року, передає Інтерфакс-Україна.

У липні надходження від експорту чорних металів становили $266,62 млн.

При цьому Україна в січні-липні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 33,3% – до $473,48 млн. У липні її імпортовано на $80,368 млн.

Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 6,3% – до $632,63 млн. У липні їх поставлено на $81,93 млн.

Імпорт металовиробів за січень-липень скоротився на 40,6% – до $351,24 млн (у липні – $67,34 млн).

Як повідомлялося, у січні-квітні поточного року металургійні підприємства України знизили надходження від експорту чорних металів на 29,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $2,62 млрд.

Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком – до $13,51 млрд. На чорні метали за цей період припало 20,49% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.