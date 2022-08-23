Мінфін залучив від продажу військових облігацій лише 280 млн, відмовившись підвищувати ставки

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 серпня, залучило до держбюджету лише 278,32 млн грн, відмовившись підвищувати відсоткові ставки.

Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення військових облігацій знаходяться на мінімальних рівнях з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 207,68 млн грн.

Ще 47,55 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 23,09 млн грн – від розміщення облігацій з терміном обігу 399 днів під 16% річних.

Як повідомлялося, минулого тижня Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП лише 71,54 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.