БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
310 0

Кабінет міністрів скасував двотижневу самоізоляцію після контакту з хворим на Covid-19

коронавирус,самоизоляция

Термін самоізоляції осіб, які мали контакт із хворим Covid-19, тепер визначатиме лікар відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Відповідну норму Кабінет міністрів затвердив постановою №928 від 19 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наразі термін самоізоляції після контакту з хворим повинен становити 14 днів за рядом винятків, серед яких повний курс вакцинації контактної особи, або видужання від Covid-19 за останні 180 днів.

Нова норма відповідає нормі про термін самоізоляції для хворих на Covid-19 та осіб, що мають підозру на інфікування Covid-19, – його також визначає лікар.

Крім того, як і повідомлялося, ухваленою постановою карантин продовжено з кінця серпня до кінця грудня цього року.

Автор: 

Кабмін (7832) карантин (2077) коронавірус (3210) самоізоляція (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 