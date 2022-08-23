Кабінет міністрів скасував двотижневу самоізоляцію після контакту з хворим на Covid-19

Термін самоізоляції осіб, які мали контакт із хворим Covid-19, тепер визначатиме лікар відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Відповідну норму Кабінет міністрів затвердив постановою №928 від 19 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наразі термін самоізоляції після контакту з хворим повинен становити 14 днів за рядом винятків, серед яких повний курс вакцинації контактної особи, або видужання від Covid-19 за останні 180 днів.

Нова норма відповідає нормі про термін самоізоляції для хворих на Covid-19 та осіб, що мають підозру на інфікування Covid-19, – його також визначає лікар.

Крім того, як і повідомлялося, ухваленою постановою карантин продовжено з кінця серпня до кінця грудня цього року.