Виручка від експорту металобрухту впала з початку року у 10 разів, – Митниця

Українські підприємства у січні-липні 2022 року знизили експорт брухту чорних металів у 3,55 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року до 29,16 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту за цей період скоротився у 9,9 раза до $12,37 млн.

Про це йдеться в статистиці, оприлюдненій Державною митною службою, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас за сім місяців країна скоротила імпорт металобрухту у натуральному вираженні у 9,5 раза – до 1,55 тис. тонн. У грошовому вираженні ввезення брухту знизилося в 8,2 раза – до $3,28 млн.

Ввезення металобрухту в січні-липні здійснювалося в основному з Туреччини (78,89% поставок у грошовому вираженні), РФ (14,09%) та Кіпру (5,4%); експорт – до Туреччини (60,71%), Польщі (12,88%) та Німеччини (9,53%).

Крім того, метпідприємства України в січні-липні 2022 року не імпортували продукти прямого відновлення заліза з руди за кодом 7203 – гарячебрикетованого заліза, що є замінником чавуну та металобрухту, але експортували 258 тонн цієї продукції до Індії (100%) на суму тис.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила експорт металобрухту у 17,2 раза порівняно з попереднім роком – до 615,69 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту зріс у 25,2 раза – до $238,9 млн.