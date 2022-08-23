"Нафтогаз" може купити у приватних компаній 1,2 мільярда кубометрів газу до кінця року, – Герус
НАК "Нафтогаз України" для проходження опалювального сезону необхідно імпортувати до 3 млрд кубометрів природного газу, тому в умовах вкрай обмеженого фінансового ресурсу питання викупу природного газу в українських приватних газовидобувних компаній не є настільки першочерговим
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, передає Інтерфакс-Україна.
"До кінця року 1,2 млрд кубометрів можна викупити (в українських приватних видобувачів), але до 3 млрд кубометрів нам потрібно імпортувати газ, щоб був баланс", – сказав Герус.
Він пояснив, що в умовах заборони на експорт природного газу з України газ приватних газодобувників накопичується в підземних сховищах газу (ПСГ), і без його викупу "Нафтогазом" створюючи необхідний тиск підйому газу зі сховищ у опалювальний сезон.
На думку голови парламентського комітету, викуп 1,2 млрд кубометрів дозволить забезпечити українські газовидобувні компанії необхідними фінансовими ресурсами.
Герус висловив думку, що після завершення опалювального сезону заборону експорту газу з України можна буде скасувати, наприклад, з 1 березня 2023 року.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що рішення уряду про заборону експорту низки енергоресурсів дасть змогу спрямувати ці ресурси на забезпечення проходження опалювального сезону 2022-2023 років.
Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.
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