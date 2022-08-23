Сусідні з Росією країни ЄС готові самостійно заборонити в’їзд для росіян

Країни, які входять до Євросоюзу та мають спільні кордони з Росією, можуть заборонити в’їзд на свою територію російським туристам, навіть якщо ЄС не зможе ухвалити єдине рішення щодо заборони на видачу віз для росіян.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Deutsche Welle.

"Я розмовляв із міністрами з усіх цих країн (Естонії, Латвії, Польщі та Фінляндії, – ред.)... Я не бачу великих політичних розбіжностей", – повідомив литовський міністр.

Очільник МЗС Литви додав, що регіональну візову заборону він має намір обговорити з колегами із чотирьох країн у рамках засідання Ради ЄС 29 серпня.

При цьому ці країни можуть відмовляти у в'їзді туристам з РФ і впускати дисидентів, зазначив він.

"Російських туристів не повинно бути в Європейському Союзі... Їхня країна здійснює геноцид (в Україні, – ред.)", – наголосив Ландсбергіс.

Він зауважив, що таке рішення п’яти країн може мати велике значення, адже після зупинки авіасполучення росіяни в'їжджають до ЄС головним чином через сухопутні кордони.

Читайте також: Естонія планує заборонити в’їзд для всіх росіян із шенгенськими візами

Як повідомлялося, 29 серпня очільники МЗС країн Євросоюзу планують обговорити заборону на видачу шенгенських віз російським громадянам як ще одну відповідь на війну РФ проти України. Головними прихильниками цього рішення є держави, які мають з Росією спільні кордони. Данія також сигналізувала про готовність приєднатись до цього кроку.

Проти заборони на видачу туристичних віз росіянам, серед інших, висловився канцлер ФРН Олаф Шольц. Крім того, про аналогічну позицію заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Президент