Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у липні в 4 рази, – Митна служба

Негативне сальдо торгівлі України товарами в липні цього року становило $1,8 млрд, що у 4,1 раза більше, ніж у липні минулого року ($440 млн)

Про це повідомила Державна митна служба, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, експорт товарів у липні впав до минулого року на 47,9% – до $2,92 млрд, тоді як імпорт – на 21,9%, до $4,72 млрд.

У географічному розрізі в торгівлі з ЄС зафіксовано навіть зростання імпорту на 9,1% – до $2,65 млрд, тоді як експорт знизився на 8,3% – до $2,16 млрд.

У той самий час імпорт із країн СНД упав у 5,2 раза – до $202 млн, а експорт – у 4,8 раза, до $147 млн, внаслідок чого негативне сальдо впало у 6,3 раза – до $55 млн.

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З іншими країнами імпорт скоротився на 27,3% – до $1,86 млрд, тоді як експорт – у 4,1 раза, до $614 млн, що призвело до стрибка негативного сальдо із $16 млн до $1,25 млрд.

Загалом же за сім місяців цього року негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло у 2,7 раза – до $4,36 млрд, оскільки імпорт упав на 19,2% – до $30,02 млрд, а експорт на 27,8% – до $25,65 млрд.

Держмитслужба вказала, що найбільше падіння експорту за сім місяців зафіксовано за статтею мінеральні продукти та метали та вироби з них – на 49%, відповідно до $2,59 млрд і $4,39 млрд, тоді як за статтею продтовари та агропродукція спад експорту становив лише 8% – до $11,53 млрд.

Щодо імпорту, то зафіксовано зростання на 25% паливно-енергетичних товарів – до $7,64 млрд, а також інших товарів – на 66%, до $1,47 млрд.