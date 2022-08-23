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"Укренерго" очікує чергового дозволу на збільшення експорту від ENTSO-E 2 вересня

электроэнергия

НЕК "Укренерго" очікує чергового дозволу ENTSO-E щодо розширення експортної потужності 2 вересня.

Про це повідомив голова оператора Володимир Кудрицький у ході організованого Центром економічної стратегії обговорення, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Кудрицького, у серпні компанія очікує виручити від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Європи близько 2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня по 21 серпня становили близько 1,92 млрд грн.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС

Автор: 

експорт (3900) електроенергія (4316) Укренерго (2037) ENTSO-E (76)


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