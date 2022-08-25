Ціни на газ у Європі перевищили $3300 за тисячу кубометрів через дії "Газпрому" (оновлено)

Спотова ціна газу в Європі у четвер продовжила зростання, яке розпочалося попереднього дня.

Вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці у четвер сягнула $3236 за тисячу кубометрів, пізніше ціна сягнула $3312, але до закриття торгів зменшилася до $3302 за тисячу кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

З початку серпня середня ціна на TTF склала $2323, у липні газ торгувався в середньому по $1764 за тисячу кубометрів.

Історичний максимум ціни на газ у Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли квітневий ф'ючерс у моменті коштував $3898.

Паралельно зі зростанням ціни газу знижується курс євро щодо долара США, валюти вже досягли паритету.

Нагадаємо, минулої п'ятниці російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності.

Раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.