Росія пропонує країнам Азії великі знижки на нафту, щоб уникнути обмеження цін, – Bloomberg

Росія запропонувала деякими країнам Азії великі знижки на свою нафту за умови укладання довгострокових контрактів на тлі обговорення запропонованого США плану обмеження цін на нафту з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника.

За його словами, попередні переговори про знижки на нафту для азійських покупців у розмірі до 30% можуть бути ознакою того, що Росія намагається перешкодити дискусіям країн "Великої сімки" про запровадження механізму, який мав би обмежити ціни на російську нафту.

Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно підтвердив, що Росія запропонувала купувати свою нафту "за ціною на 30% нижче, ніж на міжнародному ринку". Він додав, що президент республіки Джоко Відодо розглядає цю пропозицію, одна існують загрози, що Індонезія потрапить під санкції США, якщо погодиться на знижку.

Як повідомлялося, США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту, щоб зменшити доходи РФ від її експорту.

За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель. Лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуватиметься дешевше узгодженої ціни.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес", а російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Росія не експортуватиме нафту на світовий ринок, якщо ціна буде нижчою за собівартість видобутку..