Про відновлення експорту металу через українські порти поки не йдеться, – Мінінфраструктури

У рамках роботи "зернового коридору" наразі не планується експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков в інтерв'ю ЦТС.

"На даний момент питання щодо вивезення металу або інших видів вантажів у рамках "зернової ініціативи" не обговорюється. Автором "зернової ініціативи" була ООН і в рамках продовольчої безпеки йшлося саме про вивезення аграрної продукції", – сказав Васьков.

"Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні повноцінної роботи наших портів, і це ініціюватимемо за першої можливості", – додав він.

Раніше керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський заявив, що прецедент із розблокуванням портів для експорту зерна – це гарний привід для того, щоб продовжувати роботу також щодо експорту металопродукції з українських портів.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка також висловив надію, що "зернова ініціатива" може стати зразком для інших товарів.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства у січні-липні 2022 року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 62,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,23 млн тонн.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".