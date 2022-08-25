Гендиректор МАГАТЕ сподівається на інспекцію Запорізької АЕС протягом "кількох днів"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі висловив сподівання, що візит на Запорізьку АЕС відбудеться протягом "кількох днів".

Про це Гроссі заявив у ексклюзивному інтерв'ю FRANCE 24.

Минулого тижня президент Росії Путін погодився з необхідністю відправити групу МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Відповідаючи на запитання, чи увінчалися успіхом переговори щодо отримання доступу до об’єкта, Гроссі сказав, що "ми дуже, дуже близькі до цього", водночас попередивши, що операція була "надзвичайно складною". Голова МАГАТЕ сказав, що сподівається, що місія відбудеться протягом кількох днів.

Зіткнувшись із ризиком аварії на Запорізькій атомній електростанції, "нам потрібно туди йти, нам потрібно стабілізувати ситуацію, нам потрібно забезпечити присутність МАГАТЕ найближчим часом", наголосив він.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція була відключена від енергомережі України внаслідок пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.