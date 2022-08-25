Російські аграрії заявили про складнощі при експорті зерна попри скасування санкцій

Експорт зерна з Росії, який офіційно не потрапив під санкції, продовжує стикатися з "невидимими бар’єрами".

Про це заявив голова правління Союзу експортерів зерна РФ Едуард Зернін, повідомляє російський Інтерфакс.

За його словами, експортувати зерно з Росії, як і раніше, "складно з операційної, логістичної та фінансової точки зору", навіть після "численних заяв регуляторів західних країн про відсутність санкцій проти експорту продовольства з Росії".

Крім того, експорт стримує різке падіння цін, "що продовжується на хвилі оптимізму, пов'язаного з відкриттям "зернового коридору", а значить, потенційним збільшенням пропозиції пшениці на світовому ринку і вже безсумнівним рекордним урожаєм зернових в Росії".

"Падіння цін на фоні все ще міцного рубля ставить під питання маржинальність експортних операцій", – зазначив Зернін.

За його прогнозом, за підсумками липня-серпня експорт російського зерна без урахування поставок у країни ЄАЕС може знизитися на 20%. За липень-серпень 2021 року він склав 6,8 млн тонн.

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Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Російський президент Владімір Путін називав умовою розблокування українських портів для вивезення зерна з України зняття всіх обмежень, що заважають експорту російського зерна.

Після цього Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації.

Міністерство фінансів США також зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.