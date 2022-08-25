Росія відклала створення копії американського двигуна для оновленої версії літака "АН-2"

Мінпромторг РФ вирішив відкласти фінансування робіт з копіювання американських двигунів та гвинтів для літаків ТВС-2МС (сучасна модифікація АН-2 "Кукурузник").

Інформацію про це у міністерстві підтвердили виданню "Ізвєстія", пише російський Forbes.

Державне фінансування для проведення цих робіт раніше просив виробник літака – новосибірське підприємство "Русавіапром": за його оцінкою, потрібно 9 млрд рублів і три роки. Однак Мінпромторг РФ вважає, що треба спочатку провести сертифікаційні роботи.

Російські чиновники стверджують, що йдеться про процес "реверс-інжинірингу" (виготовлення копій компонентів за наявними зразками) американських двигунів та гвинтів і запуску їх серійного виробництва доведеться провести повний цикл робіт: випробувань, розрахунків та аналізів. Цей процес може зайняти від трьох до п'яти років.

Водночас російські вчені заперечують, що йдеться про копіювання американських компонентів.

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Літак Ан-2 "Кукурузник" був розроблений наприкінці 1940-х років в Україні конструкторським бюро "Антонова", його виробництво припинилося у 1980-х.

В Росії планували його модифікувати, змінивши назву ТВС-2МС. Він має перевозити до 12 пасажирів чи 1,5 тонн вантажу. Однак "Русавіапром" так і не зміг отримати сертифікат для його виробництва. У квітні суд у Новосибірську за результатами перевірок транспортної прокуратури заборонив діяльність "Русавіапрому".

"Русавіапром" випустив 24 літаків ТВС-2МС, 17 з них перебувають в експлуатації – в основному в Сибіру та на Далекому Сході для перевезень вантажів та пасажирів у важкодоступні райони. Альтернативи для цього літака зараз немає.