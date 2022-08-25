Естонія передала Україні 350 тисяч євро від продажу присвячених українській боротьбі монет. ФОТО

Банк Естонії перерахував Нацбанку України 354,13 тис. євро, отриманих від продажу монетних карток з монетою номіналом у 2 євро, що присвячена Україні та свободі.

Про це повідомляє портал ERR, передає Європейська правда.

Гроші було перераховано 24 серпня – у День незалежності України.

На даний момент придбано трохи більше 25 тис. монет за ціною 18 євро. Найактивніше їх купують жителі Естонії, Німеччини, Литви, України, Франції, Фінляндії, Латвії, Іспанії, США, Словаччини та Італії.

Переказ 354,13 тис. євро, що відбувся 24 серпня, в Національний банк України був першим, але не останнім, оскільки продаж монетних карт триває. Усього влітку виставили на продаж 40 тис. монетних карток.

Монетні картки, присвячені Україні, можна придбати у музейному магазині Банку Естонії та в електронному магазині Omniva.

Дизайн монети розробляли учасниці конкурсу, організованого Естонською мистецькою академією. Усі вони біженки з України. Переміг ескіз Дар'ї Тітової: вона зобразила дівчину в традиційному українському вінку, що дбайливо тримає в руках маленьку пташку.

Монети зі спеціальним дизайном також надійдуть у широкий обіг наприкінці цього року, коли в обіг буде випущено два мільйони монет номіналом 2 євро.