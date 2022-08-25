Міненерго закликало створити постійну місію МАГАТЕ та ООН на Запорізькій АЕС

Найкращим форматом для контролю за ядерною безпекою стане постійна місія МАГАТЕ і ООН на Запорізькій атомній електростанції, яка повинна мати у своєму складі як фахівців у галузі ядерної енергетики, так і військових експертів за виключенням представників РФ.

На цьому міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє пресслужба міністерства

Він наголосив, ситуація на окупованій РФ Запорізькій АЕС – це питання безпеки всієї Європи і вимагає міжнародного моніторингу до повної деокупації і передачі під контроль легітимного власника – уряду України.

"Присутність міжнародних експертів створила б перешкоди для обстрілів станції з боку росіян", – сказав міністр.

На думку Галущенка, спільна місія може розпочати свою роботу вже у вересні.

Галущенко також підкреслив, що, незважаючи на погрози Росії, ЗАЕС технічно досить складно від’єднати від української електромережі, проте якщо це відбудеться, це може стати першим кроком до ядерної катастрофи у Європі.

Як повідомлялося, у четвер, 25 серпня, Запорізьку АЕС відключили від енергомережі України внаслідок пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". В "Енергоатомі" наголосили, що дії загарбників спричинили повне відключення станції, власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Раніше у держкомпанії попереджали, що окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки Запорізької АЕС та відключити їх від ліній зв’язку видачі потужності в українську енергосистему.

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Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.