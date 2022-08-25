Імпорт вугілля в Україну з початку року впав у 2,7 раза

Україна у січні-липні 2022 року знизила імпорт вугілля кам’яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) у 2,7 раза (на 7,37 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 4,31 млн тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, вугілля імпортоване на $1,03 млрд, що на 11,5% менше, ніж у січні-липні 2021 року ($1,16 млрд).

З РФ надійшло вугілля на $420,59 млн (частка в імпорті 40,92%), США – на $277,97 млн (27,05%), Австралії – на $100,24 млн (9,76%), інших країн – на $228,67 млн ​​(22,26%).

Експорт Україною вугілля за сім місяців 2022 року становив 450,6 тис. тонн на $145,92 млн, у тому числі в Словаччину – на $93,35 млн, Польщу – на $34,08 млн, Угорщину – на $15,92 млн, інші країни – на $2,57 млн. У січні-липні 2021 року експорт становив 0,2 тис. тонн на $0,025 млн.

Раніше повідомлялося, що імпорт вугілля в Україну впав за пів року у 2,4 раза.