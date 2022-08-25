Чехія запропонує зупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю

Росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше та витримувати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу, відповідно до компромісного рішення, спрямованого на пом’якшення розбіжностей між державами-членами щодо того, наскільки далеко мають зайти обмеження.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Bloomberg.

Уряд Чехії, який зараз головує в Європейському Союзі, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня.

Цей крок все одно дозволить росіянам і білорусам подавати документи на короткостроковий в'їзд, але збільшить час оформлення віз, вимагатиме більше документів і збільшить витрати до 80 євро з 35 євро.

Чиновники очікують жорстких дебатів у Празі щодо обсягу обмежень, оскільки Німеччина, Австрія та південні країни ЄС, які покладаються на туризм, швидше за все, відступлять. Один чиновник сказав, що повне призупинення угоди про спрощення було першим необхідним кроком, але Естонія хотіла б, щоб на рівні ЄС було зроблено більше.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.