Новий уряд Болгарії знайшов причину для відновлення імпорту газу з Росії

Уряд Болгарії розглядає можливість відновлення імпорту російського газу, оскільки поточні ціни на скраплений природний газ на 50% перевищують ціну за контрактом із "Газпромом", крім того, російська компанія може подати в арбітраж.

Про це заявив міністр енергетики тимчасового уряду республіки Росен Христов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, розрахунки на основі формули ціни за чинним контрактом із "Газпром експортом" показують, що цей газ на сьогодні є другим за дешевизною після азербайджанського.

"У нас є контракт з "Газпром експортом" на постачання 3 млрд кубометрів природного газу і зобов'язання використати не менше 80% цього обсягу. Якщо ми цього не зробимо, ми зобов'язані заплатити за це незалежно від того, використовували ми його чи ні. За цим контрактом ми використали 1 млрд кубометрів, а має бути 2,4 млрд кубометрів. Отже, якщо ми не виберемо обсяг, що залишився, то, напевно, підемо в арбітраж з можливістю втратити велику суму", – сказав Христов.

Колишній уряд Болгарії по-іншому оцінював шанси арбітражу з "Газпромом", вказуючи на однобічні зміни контракту з боку російської компанії через вимогу оплати газу в рублях.

Однак Христов не впевнений, що цього аргументу варто дотримуватись і надалі, оскільки низка інших європейських держав, таких як Австрія та Німеччина, вже погодилися з вимогами російської сторони.

Як повідомлялося, нова схема оплати газу, що нав'язується Москвою, передбачає, що в "Газпромбанку" для іноземних покупців відкриваються спеціальні рублеві та валютні рахунки типу "К". Іноземний покупець платить за газ у валюті контракту, ДПБ продає її на "Московській біржі" та переказує рублі "Газпрому". Саме в цей момент зобов'язання щодо оплати природного ресурсу нібито вважається виконаним. Якщо умова не виконана – постачання припиняються.

Софія однією з перших відмовилася від нової системи, після чого "Газпром" повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз", на думку якої "новий двоетапний порядок оплати, запропонований РФ, створює значні ризики для Болгарії, у тому числі в плані здійснення платежів без отримання якихось гарантій або постачання газу з російської сторони".

Офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі у серпні повідомив, що комісія не змінювала свою позицію щодо оплати газу з РФ у рублях і, як і раніше, вважає це порушенням застосування європейських санкцій.