Гаага просить тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти Росії для заміни контракту з "Газпромом"

Нідерландське місто Гаага проситиме тимчасового винятку з санкцій ЄС проти Росії, оскільки воно намагається вчасно знайти заміну контракту з російським "Газпромом".

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії після її вторгнення в Україну, зобов’язують уряди та інші державні органи припинити діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.

Для Гааги це означає, що вона повинна знайти нового постачальника газу, щоб замінити існуючу угоду з "Газпромом".

Місто заявило, що провело загальноєвропейський тендер у червні та липні, але не залучило жодної пропозиції від потенційних постачальників.

"Індивідуальні переговори з постачальниками обов’язково приведуть до угоди", – написала в листі до міської ради олдермен Саскія Бруїнс, але, за її словами, це станеться не раніше кінцевого терміну 10 жовтня.

"Ми проситимемо звільнення від нашої поточної домовленості до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і полегшити переговори", – сказала вона.

Бруїнс впевнена, що відстрочку дозволять, оскільки Гаага виконала умову проведення своєчасного тендеру без позитивного результату.

Однак вона додала, що будь-який новий контракт, який має набути чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з "Газпромом".

Гаага є одним із багатьох нідерландських муніципалітетів, які мають енергетичний контракт з "Газпромом", але першою повідомила, що проситиме звільнення від санкцій.