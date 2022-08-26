За час дії "податкової амністії" бюджет отримав майже 270 мільйонів, – Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Із початку кампанії з добровільного декларування активів до бюджету надійшло 269,2 млн грн від одноразового збору.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 4,5 млрд грн, збір до бюджету – 269,2 млн грн", – написав Гетманцев.

Він зазначив, що попри війну громадяни активно продовжують виводити з тіні кошти.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.