Литва посилить контроль на митниці з метою не допустити обходу європейських санкцій

Із метою контролю за реалізацією санкцій Євросоюзу щодо Росії та Білорусі литовська митниця посилить процедури огляду.

Про це повідомляє портал Delfi, передає Європейська правда.

"Ми бачимо, що спроб обійти санкції не стає менше, тому вживаємо додаткових заходів. Ті клієнти митниці, які через спроби обійти санкції не були допущені до продовження митних процедур, не повинні дивуватися, якщо в майбутньому вантаж, що перевозиться ними, опиниться під збільшувальним склом", – сказав генеральний директор митного відомства Дарюс Жвіронас.

Митниця з березня поточного року здійснює посилений контроль за вивезеними, ввезеними товарами і транспортом.

За цей період у зв'язку з різними порушеннями понад 3 тис. разів було відмовлено у процедурах ввезення, вивезення та транзиту, порушено та триває 30 розслідувань, Кримінальна служба митниці проводить 4 досудові розслідування, крім того, порушено 260 справ про адміністративні правопорушення.

Через порушення на територію ЄС не пропустили понад 1,2 тис. транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі та Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує обмеження видачі туристичних віз громадянам РФ, оскільки, за його словами, наслідки війни в Україні має відчути "вся Росія".