РФ щодня спалює понад 4 мільйони кубометрів газу, призначеного для "Північного потоку"

За даними норвезької аналітичної фірми Rystad Energy, РФ щодня спалює близько 4,34 млн кубометрів газу біля компресорної станції "Портова", яка є початковою точкою газопроводу "Північний потік".

Як пише BBC, вартість такого обсягу газу за нинішніми цінами перевищує $10 млн, передає liga.net.

Із червня Росія значно скоротила постачання газу "Північним потоком", і з того ж часу науковці помітили значне збільшення тепловіддачі об'єкта, що є наслідком спалювання природного газу.

"Хоча точні причини факельного спалювання невідомі, чіткішого сигналу бути не може: Росія здатна знизити ціни на енергоносії хоч завтра. Це газ, який інакше експортувався б "Північним потоком" або альтернативними шляхами", – заявили в Rystad Energy.

Газ, що спалює Росія, надходить із нового заводу зрідження газу біля КС "Портова". BBC пише, що на переробних підприємствах часто доводиться спалювати газ – з технологічних причин чи з питань безпеки, але масштаби спалювання в цьому випадку здивували експертів.

"Я ніколи не бачила, щоб завод ЗПГ спалював стільки газу", – сказала виданню Джесіка Маккарті, експертка з супутникових даних з американського Університету Маямі.

Науковці також стурбовані великою кількістю вуглекислого газу та сажі, що утворюються під час спалювання, бо це може прискорити танення арктичного льоду.

"Чорний вуглець осідає на сніг і кригу та значно прискорює танення. Деякі широко цитовані оцінки уже вказують на те, що факельне спалювання – це основне джерело осаду чорного вуглецю в Арктиці. Тому будь-яке збільшення факельного спалювання в цьому регіоні є особливо небажаним", – заявив професор Метью Джонсон з Карлтонського університету в Канаді.

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Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.