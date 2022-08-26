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Новини
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РФ щодня спалює понад 4 мільйони кубометрів газу, призначеного для "Північного потоку"

газпром

За даними норвезької аналітичної фірми Rystad Energy, РФ щодня спалює близько 4,34 млн кубометрів газу біля компресорної станції "Портова", яка є початковою точкою газопроводу "Північний потік".

Як пише BBC, вартість такого обсягу газу за нинішніми цінами перевищує $10 млн, передає liga.net.

Із червня Росія значно скоротила постачання газу "Північним потоком", і з того ж часу науковці помітили значне збільшення тепловіддачі об'єкта, що є наслідком спалювання природного газу.

"Хоча точні причини факельного спалювання невідомі, чіткішого сигналу бути не може: Росія здатна знизити ціни на енергоносії хоч завтра. Це газ, який інакше експортувався б "Північним потоком" або альтернативними шляхами", – заявили в Rystad Energy.

Газ, що спалює Росія, надходить із нового заводу зрідження газу біля КС "Портова". BBC пише, що на переробних підприємствах часто доводиться спалювати газ – з технологічних причин чи з питань безпеки, але масштаби спалювання в цьому випадку здивували експертів.

"Я ніколи не бачила, щоб завод ЗПГ спалював стільки газу", – сказала виданню Джесіка Маккарті, експертка з супутникових даних з американського Університету Маямі.

Науковці також стурбовані великою кількістю вуглекислого газу та сажі, що утворюються під час спалювання, бо це може прискорити танення арктичного льоду.

"Чорний вуглець осідає на сніг і кригу та значно прискорює танення. Деякі широко цитовані оцінки уже вказують на те, що факельне спалювання – це основне джерело осаду чорного вуглецю в Арктиці. Тому будь-яке збільшення факельного спалювання в цьому регіоні є особливо небажаним", – заявив професор Метью Джонсон з Карлтонського університету в Канаді.

Читайте також: "Газпром" умисно затягує повернення турбіни для "Північного потоку", – Siemens

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: 

газ (7922) Німеччина (1881) росія (14164) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+13
де грінпіс і грета тунберг )
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26.08.2022 11:54
+4
А куда экологи смотрят? Голову от страха в жопу засунули? Подайте хоть в суд что-ли!
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26.08.2022 10:34
+3
Гори, Расея!
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26.08.2022 11:26
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А куда экологи смотрят? Голову от страха в жопу засунули? Подайте хоть в суд что-ли!
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26.08.2022 10:34 Відповісти
де грінпіс і грета тунберг )
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26.08.2022 11:54 Відповісти
Все ети так называемые екологи работают на нефте и газомагнатов. А так же на крупные автомобильные корпорации. Заметте сколько раз рашисты разливали нефть в морях и реках и сжигали газа в атмосфере и никакой реакции от екологов. Зато какой вой поднимают на самую дешовую и чистую атомную енергию
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26.08.2022 11:56 Відповісти
Нє, один раз там грінпіс пікнув щось, так москалі їх пересаджали...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_Arctic_Sunrise
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26.08.2022 16:15 Відповісти
главноє шоб біндєри зімой замйорзлі.
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26.08.2022 20:25 Відповісти
з самого початку війни, ще з 2014 року, дуже чітко видно, що ніякі санкції не наносять кацапам такої шкоди, як кацапи роблять собі самі.
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26.08.2022 11:08 Відповісти
Упороті рашкоботи на лайно сходять у криках про "газ пА 3000$!" і як на цьому "разбагатЄЄт расція!"
А реалії - вони такі
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26.08.2022 18:22 Відповісти
Гори, Расея!
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26.08.2022 11:26 Відповісти
Равшан і Джамшуд знають, що коли на вулиці тепло, то і в домі тепло. Вони просто обігрівають Європу таким способом
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26.08.2022 11:44 Відповісти
відповідні міжнародні організації та правосуддя - сцикуни та імпотенти
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26.08.2022 13:49 Відповісти
просто цікаво, а щоб ви зробили на їх місці? Відправили б наряд "бойових" експертів це зупинити силою, написали б статтю в нешнл географік чи може записалися б на прийом до самого Путіна, щоб він нарешті дізнався правду, що то коїться, і зупинив це все неподобство своїм справедливим указом?
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30.08.2022 15:03 Відповісти
..самораспустился бы, если ни на что не влияю, ничего не могу сделать, а только собираю нехилые взносы, скорее смахивающие на взятку
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30.08.2022 15:20 Відповісти
Я б на їх місці на цю зиму зробив газ для населення росії майже безкоштовним.
Це був би привід досхочу знущатись як з нас, так і з Європи.
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26.08.2022 14:10 Відповісти
Путлер скорее будет сжигать газ чем сделает его для кацапов бесплатным
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26.08.2022 14:45 Відповісти
когда у них начнутся проблемы с добычей газа, тогда и станешь на их место...
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26.08.2022 15:12 Відповісти
Таке враження, що ви психологію цих істот не знаєте. Ну дасте ви на цей рік їм газ. А на наступний як відбирати будете? Вони ж на лайно зійдуть волаючи "йєто ісконно прінадлєжіт нам пА праву!"
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26.08.2022 18:29 Відповісти
Я гадаю, що пуйло отримує не меньше задоволення, коли знущається і над власним насєлєнієм теж.
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26.08.2022 22:12 Відповісти
Так це ж треба провести газифікацію в РФ. Немає ні грошей, ні часу, ні бажання. Хай дрова пиляють, як завжди
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30.08.2022 15:06 Відповісти
а могли бы и ненцам в чумы газ провести, но нет, экологию портить только могут.
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26.08.2022 15:07 Відповісти
им только могут цену поднять, чтобы окупить убытки сечиных
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26.08.2022 15:09 Відповісти
О! Як казиться рашка! Діє по принципу:"Сам не гам та іншому не дам!"
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26.08.2022 15:08 Відповісти
Назло кондуктору, куплю билет пойду пешком.

Конченые, просто конченые...
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26.08.2022 17:25 Відповісти
Да насрать Пусть этим Гретта занимается
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26.08.2022 19:27 Відповісти
Москалі почали з газового шантажу, а закінчили фактично відкритою війною зі своїми ліпшими європейськими друзями. Чи прозріли вже друзі? На екологію вони уваги не звертають; мабуть, не збираються далі мешкати на планеті Земля?
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26.08.2022 22:02 Відповісти
ti tvari sho zaraz zhgut tsey gas ne dozhyvut to momentu koly planeta pomre vid yih manipulyatsii.
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26.08.2022 22:52 Відповісти

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