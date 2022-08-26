Усі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі, триває підготовка для підключення двох енергоблоків, – "Енергоатом" (оновлено)

Станом на ранок 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі, водночас триває робота з підготовки до підключення двох енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, наразі ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі, додали в компанії.

Пізніше в НЕК "Укренерго" заявили, що відновили роботу двох пошкоджених російськими обстрілами магістральних ліній, які зараз працюють для власних потреб Запорізької АЕС.

"Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, що розташовані на майданчику ЗАЕС", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що найближчим часом ремонтні бригади "Укренерго" матимуть можливість завершити відновлення ще однієї магістральної лінії. Це дасть можливість підвищити безпеку роботи електростанції.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція вперше в історії була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська" внаслідок ворожих обстрілів. Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.