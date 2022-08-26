У межах проєкту "єРобота" в Україні буде створено понад 300 тисяч нових робочих місць, – Мінекономіки

Реалізація урядових грантових програм проєкту "єРобота" надасть можливість створити в Україні понад 300 тис. нових робочих місць.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка– міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

"Уряд запустив низку грантових програм, як потужний інструмент для підтримки малого й середнього бізнесу. Будь-який підприємець, що прагне розвивати свою справу, або започаткувати нову, може отримати безповоротну допомогу від держави.

Це також стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують зараз українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм в рамках проєкту "єРобота" дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць", – зазначила вона.

За словами міністерки, українці проявляють високу зацікавленість у грантових програмах.

На сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тис. громадян. Більшість заяв – на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи.

У Мінекономіки нагадали, що проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі перші 227 переможців програми мікрогрантів вже отримали гроші на свої рахунки – 52,7 млн грн.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота" мікрогрантів для бізнесу.