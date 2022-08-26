План Путіна і Сі Цзіньпіна зі спільного виробництва авто провалився через санкції, – ЗМІ (оновлено)

Китайський автомобільний концерн Chery, переговори про партнерство з яким вела російська група "Соллерс Авто", вирішив відмовитися від планів локалізації виробництва своїх авто на "Ульянівському автозаводі" (УАЗ) через санкційні ризики.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на два джерела, знайомих із планами компаній.

Основною причиною, за їхніми словами, стало потрапляння УАЗу до списку санкцій ЄС на початку червня.

Одне з джерел газети зазначає, що Chery може розглянути варіант локалізації і на іншому майданчику "Соллерс Авто" – у російської компанії, крім УАЗу, залишилися спільні підприємства з Ford у Єлабузі та з Mazda у Владивостоці, які поки що заморожені.

При цьому співрозмовники видання вказують, що у такому випадку не ясно, яким чином китайський концерн у разі організації виробництва отримуватиме держпідтримку: усі нинішні гравці ринку вже підписали спецінвестконтракти (СПІК) і змінювати основного виконавця за ними не можна.

Ще одне джерело стверджує, що Chery розглядає різні варіанти для локалізації виробництва в Росії, у тому числі і без участі "Соллерс Авто", однак який саме актив може розглядати Chery, невідомо.

На думку джерел газети, локальна продукція Chery, швидше за все, буде представлена ​​в Росії не під основним брендом. Крім марки Chery у китайського концерну є суббренди Exeed, Omoda і Jetour. Останні два поки що не представлені на російському ринку, але галузеві ЗМІ неодноразово писали про плани компанії розпочати їх продаж.

Про спільний проект "Соллерса" та Chery з локалізації виробництва машин китайської марки на базі Ульянівського автозаводу стало відомо за підсумками переговорів президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в Пекіні на початку лютого. Тоді передбачалося, що між компаніями буде укладено стратегічне партнерство, яке включатиме не лише випуск автомобілів, а й розвиток нових технологій у галузі електротранспорту, перспективних модулів та матеріалів для автопрому. Конкретні параметри проекту сторони планували зафіксувати до середини 2022 року.

Chery поряд з Geely та Great Wall (Haval) є одним з основних китайських гравців російського легкового авторинку. За даними АЕБ, продажі компанії за I півріччя 2022 р. склали 15 467 автомобілів. Частка ринку зросла на 2,3 в.п., до 4,2%.