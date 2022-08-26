Велика Британія виділила Україні за час війни військову допомогу на 2,3 мільярда фунтів

Міністр Великої Британії з питань Європи Грехем Стюарт заявив, що його країна виділила Україні понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Про це він повідомив в інтерв’ю Delfi.

"Велика Британія виділила понад 2,3 млрд британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні...Одним із великих завдань у майбутньому є забезпечення того, щоб українські військові отримували все, що їм потрібно, а також забезпечення сталого фінансування України, оскільки очевидно, що вторгнення руйнують вплив на її економіку та її ВВП", – зазначив міністр.

За його словами, потрібно, щоб усі західні союзники зі США на чолі зробили так, щоб обіцяні гроші не просто залишалися обіцянками, а були передані українському уряду, щоб він міг виконувати свою функцію, підтримувати економіку України та вести війну.

Як повідомлялося, 24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про виділення Україні пакету підтримки вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, що складається з 2 тис. сучасних безпілотників і боєприпасів.