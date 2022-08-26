У Польщі закликають уряд змінити процедуру поновлення віз для водіїв з України

Представники польського транспортного бізнесу звернулися до Міністерства закордонних справ Польщі зі спеціальним листом, у якому просять вирішити проблему з візами для українських водіїв, щоб вони могли далі працювати перевізниками для польських компаній.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Перевізники просять спростити процедуру – щоб водії-українці могли подавати заявки до польського МЗС, не звертаючись до консульств в Україні.

Проблема пов’язана з тим, що у багатьох водіїв рано чи пізно сплине термін дій віз та посвідок на проживання, а у зв’язку з війною українські водії у Польщі технічно не можуть пройти процедуру поновлення документів для роботи у стандартний спосіб.

В асоціації перевізників заявляють, що від вирішення проблеми залежить майбутнє їхнього бізнесу.

Власник однієї з компаній-підписантів Ян Залубський, розповідає, що у нього працевлаштовані 500 водіїв, і більше половини з них – українці.

"Якщо вони не отримають візи, ми не виконаємо контракти. У нас є клієнти, є замовлення, але бракує головного - водіїв. Мова не тільки про візи, а й дозволи на роботу, визнання водійських посвідчень. Є організації, у яких працюють ще більше українців, і їм зараз ще важче", - коментує він.

Раніше в червні асоціація заявляла, що до кінця року завершиться дія документів майже 100 тисяч українських водіїв, які працюють на польські компанії.