Ціни на автогаз впали за тиждень ще на 20 копійок за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 19 до 26 серпня, у мережах АЗС знизилася на 21 копійку до 26,19 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав на 47 та 65 копійок – до 25,05 грн/л і 25,82 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 38 копійок, до 25,3 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 36 копійок, до 25,39 грн/л.

Крім того, на 0,3-,1,5 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.