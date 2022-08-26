Американська корпорація Dell звільнить працівників та закриє бізнес у Росії, – ЗМІ

Один з найбільших у світі виробників комп’ютерів та постачальник серверів американська корпорація Dell йде з РФ.

Про це повідомляє CNews із посиланням на джерело на ринку дистрибуції, цю інформацію також підтвердили у двох російських компаніях, які співпрацюють із вендором.



Як уточнює дистриб'ютор, Dell скорочує всіх своїх співробітників у Росії. Персоналу при цьому виплатять до восьми окладів. За його оцінкою, у російському представництві Dell працює близько 50 осіб. Скорочені будуть усі "продажники", відділ маркетингу та технічні фахівці.



Інший співрозмовник видання стверджує, що Dell припинить роботу наприкінці серпня.

У Москві корпорація мала офіс продажів, а в Санкт-Петербурзі – офіс розробок. Співрозмовник, знайомий із ситуацією, розповів про те, що з офісу розробок Dell звільняють за згодою сторін близько 400 розробників програмного забезпечення.



Співробітникам виплачують по вісім окладів, а фахівцям високого рівня – дев'ять. Окрім цього, співробітникам віддають техніку, але всі дані будуть видалені з жорстких дисків та корпоративних телефонів.



Наразі корпорація активно розвиває центр розробок у Польщі. Релокацію нікому із російських співробітників не запропонували, стверджують джерела.



Як повідомлялося, американська компанія призупинила продажі в РФ та Україні 26 лютого.