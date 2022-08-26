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Новини
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Американська корпорація Dell звільнить працівників та закриє бізнес у Росії, – ЗМІ

dell

Один з найбільших у світі виробників комп’ютерів та постачальник серверів американська корпорація Dell йде з РФ.

Про це повідомляє CNews із посиланням на джерело на ринку дистрибуції, цю інформацію також підтвердили у двох російських компаніях, які співпрацюють із вендором.

Як уточнює дистриб'ютор, Dell скорочує всіх своїх співробітників у Росії. Персоналу при цьому виплатять до восьми окладів. За його оцінкою, у російському представництві Dell працює близько 50 осіб. Скорочені будуть усі "продажники", відділ маркетингу та технічні фахівці.

Інший співрозмовник видання стверджує, що Dell припинить роботу наприкінці серпня.

У Москві корпорація мала офіс продажів, а в Санкт-Петербурзі – офіс розробок. Співрозмовник, знайомий із ситуацією, розповів про те, що з офісу розробок Dell звільняють за згодою сторін близько 400 розробників програмного забезпечення.

Співробітникам виплачують по вісім окладів, а фахівцям високого рівня – дев'ять. Окрім цього, співробітникам віддають техніку, але всі дані будуть видалені з жорстких дисків та корпоративних телефонів.

Наразі корпорація активно розвиває центр розробок у Польщі. Релокацію нікому із російських співробітників не запропонували, стверджують джерела.

Як повідомлялося, американська компанія призупинила продажі в РФ та Україні 26 лютого.

Автор: 

комп’ютери (216) росія (14164) США (4862)


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Топ коментарі
+8
Якого хера вони їм виплачують по 8 зарплат, хай ***** їм платить.
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26.08.2022 14:49
+7
да здравствуєт Чебурнет. И корчи на православніх процах Єльбрус. Хотя нет, православные процы делали на тайваньской литографии...

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26.08.2022 14:04
+3
Я вам поясню,також обурювався накуя така щедрість а виявилояся їх госдура у трудовий кодекс внесла правки ще2014 році боялися що іноземний бізнес почне ще тоді згортатися так ось бізнес неможе просто так звільнити працівників і закритися все зроблено так що б цей процес максимально затягнути та зробити фінансово дуже збитковим з багатомісячними виплатами працівникам і це якщо ще немає специфічних зобов'язань..
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26.08.2022 18:31
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да здравствуєт Чебурнет. И корчи на православніх процах Єльбрус. Хотя нет, православные процы делали на тайваньской литографии...

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26.08.2022 14:04 Відповісти
Якого хера вони їм виплачують по 8 зарплат, хай ***** їм платить.
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26.08.2022 14:49 Відповісти
Я вам поясню,також обурювався накуя така щедрість а виявилояся їх госдура у трудовий кодекс внесла правки ще2014 році боялися що іноземний бізнес почне ще тоді згортатися так ось бізнес неможе просто так звільнити працівників і закритися все зроблено так що б цей процес максимально затягнути та зробити фінансово дуже збитковим з багатомісячними виплатами працівникам і це якщо ще немає специфічних зобов'язань..
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26.08.2022 18:31 Відповісти
Маячня повна, зазвичай в рашці просто виставляють на вулицю. У даному випадку, з ринку уходить іноземна компанія із репутацією, тому так й відбувається.
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27.08.2022 03:39 Відповісти
По перше не плутайте росбізнес з іноземним агентом,почитайте їх кодекс та відповідні правки в федеральні закони вони абсолютно не в рівних умовах.Так, іноземний бізнес йде що б врятувати репутацію але з великими фінансовими збитками які просто списують,бо так звана продаж менеджменту росбізнеса це по факту подарунок який до ринкової вартості немає стосунку.
Деякі американські компанії прийшли до росії ще коли був срср як не дивно і зараз вони вирішили назавжди вийти звідти, це про багато чого говорить..
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27.08.2022 12:07 Відповісти
Тепер маскальня перейде на рахівниці
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26.08.2022 15:52 Відповісти
prosto budut vozyty chelnokamy v sumkah i bude dorozhe. treba zaboronyty yim yisdyty po svitu vzagali!
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26.08.2022 17:28 Відповісти
Смысла нет, основную ценность представляла поддержка производителем решений под ключ. Без поддержки эти железки - мусор для бизнеса.
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27.08.2022 03:41 Відповісти
Правильно, навіщо користуватися розробками диких техаських ковбоїв, які були анексовані злими американськими загарбниками двісті років тому?
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26.08.2022 22:41 Відповісти
нужно отключать РФ от всех технологий! США могут отключить поддержку андроид - всех телефонов в России. Отключить в РФ поддержку Windows и т.д. И всех операционных систем. Это нужно сделать - санкции!!!
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26.08.2022 23:32 Відповісти

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