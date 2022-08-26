Темпи експорту зерна відстають від минулорічних у 2,6 раза, – Мінагрополітики

Україна з початку 20222023 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала всього 3,41 млн тонн зернових культур, що у в 2,06 разу менше, ніж за аналогічний період минулого року (7 млн тонн).

За даними на сайті Мінагрополітики, в тому числі експортовано 2,18 млн тонн кукурудзи, 937 тис. тонн пшениці та 274 тис. тонн ячменю.

При цьому за останній тиждень (19-26 серпня) експортовано 430 тис. тонн зернових культур (61,4 тис. тонн на добу), тоді як за попередній період 11-19 серпня – 770 тис. тонн (96,2 тис. тонн на добу), за 5-11 серпня – 340 тис. тонн (48,6 тис. тонн на добу), а за 27 липня - 5 серпня – 640 тис. тонн (71,1 тис. тонн на добу). Таким чином, середньодобові темпи експорту минулого тижня зменшилися на 36,1% порівняно з попереднім періодом.

Як повідомлялося, Україна упродовж 2021/2022 маркетингового року, який завершився 30 червня, експортувала 61,5 млн тонн зернових та олійних вартістю $22,2 млрд.

Зокрема, експорт пшениці становив 18,7 млн тонн вартістю $4,8 млрд. Кукурудзи – 23,54 млн тонн вартістю $5,8 млрд. Ячменю – 5,74 млн тонн вартістю $1,3 млрд. Джерело: https://censor.net/n3351645