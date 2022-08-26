Польський Getin Holding відмовився від продажу свого банку в Україні через війну

Польська Getin Holding S.A. після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому відмовився від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

Про це йдеться у піврічному звіті Getin на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з геополітичною ситуацією в Україні, що склалася, і неможливістю продажу "Ідея Банку" план продажу банку було скасовано, а активи та зобов'язання українських компаній більше не класифікуються як призначені для продажу", – йдеться у звіті компанії.

Згідно з документом війна в Україні позначається на перспективах бізнесу холдингу. Усвідомлюючи всі ризики після проведених стрес-тестів на консолідованому рівні було визнано збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн за поточним курсом), тоді як за підсумками першого кварталу така оцінка збитків становила 222,9 млн злотих.

Таке знецінення знизило балансову вартість інвестиції в "Ідея Банку" до 15,6 млн злотих, а в "Нью Фінанс Сервіс" – до 0,02 млн злотих.

У звіті зазначається, що чистий збиток у сегменті банківських послуг в Україні склав у першому півріччі 2022 року 208,32 млн злотих через списання та формування резервів на 302,31 млн злотих, тоді як минулого року у першому півріччі було зафіксовано чистий прибуток злотих 44, 48 млн при списанні та дорезервуванні 32,76 млн злотих.

Активи впали за півріччя з 912,95 млн до 595,2 млн злотих, однак достатність капіталу "Ідея Банку" зросла з 14,9% до 17,43%, зазначається в документі.

Згідно з ним, чисельність персоналу в українських активах Getin Holding за перші шість місяців цього року знизилася з 1561 до 1225 осіб.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати "Ідея Банк". Укладена 10 листопада минулого року угода (conditional agreement) про умови продажу її 100% акцій "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ) Ріната Ахметова була розірвана через невиконання всіх умов переходу права власності до 25 лютого.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад два роки.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.