З початку російського вторгнення в Україну до Європи виїхали мільйон росіян

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну на територію Європейського Союзу в’їхали майже мільйон громадян РФ.

Про це повідомила німецька агенція dpa з посиланням на Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex, передає Deutsche Welle.

Представник агентства уточнив, що з 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ. При цьому 61% росіян в'їхали до ЄС через Фінляндію та Естонію. Зокрема, понад 329 тисяч громадян або 33% – через фінський кордон, а майже 282 тисячі або 28% – через естонський.

Ще понад 132 тисячі громадян Росії потрапили до ЄС через Литву, понад 35 тисяч – через Латвію, понад 26 тисяч – через Польщу.

Як повідомлялося, низка країн ЄС підтримує заборону на видачу туристичних віз для громадян Росії. У своїх країнах такі заходи вже запровадили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує доєднатись у вересні, розглядає таку можливість і Польща.

Водночас низка країн ЄС не підтримує ідею заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ. Зокрема, Німеччина, Угорщина, Португалія, Греція, Кіпр.

Очікується, що міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять це питання на неформальній зустрічі 31 серпня.