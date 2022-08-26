Росія вже заповнила свої газові сховища на 91%, знижуючи експорт в ЄС

Російські підземні сховища газу вже заповнені на 91,4%, тоді як рівень запасів газу в сховищах Європи становить менше 80%.

Про це повідомляє пресслужба російського "Газпрому".

Раніше російський монополіст звітував про падіння видобутку газу з початку року на 13,2%, при цьому експорт газу до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 36,2%.

Нагадаємо, минулої п'ятниці російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це біржові ціни на газ у Європі злетіли до $3300 за тисячу кубометрів.

Раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.