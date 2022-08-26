Уряд схвалив майже 900 заявок для отримання грантів на відкриття власного бізнесу

За підсумками трьох хвиль подачі заявок за програмою мікрогрантів визначено 884 переможця, які отримають від держави кошти на створення або розвиток власної справи.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресслужба міністерства.

"Вже завершені три хвилі програми мікрогрантів "Своя справа". За їх підсумками ухвалено 884 позитивні рішення. Підприємці або ті українці, що вирішили ними стати, отримають від держави безповоротну допомогу від 50 до 250 тис. грн. на реалізацію своїх бізнес-планів. І створять майже 2500 робочих місць", – розповіла Бережна.

Вона додала, що перші 227 переможців програми мікрогрантів вже отримали гроші на свої рахунки. Загальна сума перерахованих їм коштів склала 52,7 млн грн.

За словами заступниці міністра, найбільш активними та результативними учасниками програми мікрогрантів є мешканці Києва (148 переможців), Київської (100 переможців), Дніпропетровської (80 переможців), Полтавської (68 переможців), Львівської та Рівненської (по 59 переможців) областей.

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Серед найпопулярніших видів діяльності, на які отримають мікрогранти українські підприємці, – оптова і роздрібна торгівля (27% серед переможців), переробна промисловість (23%), розміщення й організація харчування (12%).

Нагадаємо, державна програма мікрогрантів для бізнесу передбачає надання українцям від 50 до 250 тис. грн на започаткування чи розвиток своєї справи. Отримати мікрогрант можуть як підприємці-початківці, так і люди, які вже мають досвід у бізнесі. Подати заявку на його отримання можна через портал "Дія".