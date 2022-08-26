Росія вже отримала від Ірану сотні безпілотників для війни в Україні, – ЗМІ

Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Про це повідомила агенція АР з посиланням на дані західної розвідки, передає "Європейська правда".

Наразі невідомо, чи почала Росія використовувати іранські безпілотники у війні проти України, але, за даними розвідувальних кіл, дрони вже працюють і готові до використання.

Агентство відзначає, що інформація про отримання Росією іранських дронів з’явилася в момент, коли США і ЄС намагаються відродити Іранську ядерну угоду 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на зняття санкцій.

Противники угоди кажуть, що скасування санкцій проти Тегерана може дозволити Росії посилити свої військові дії в Україні та обійти обмеження, накладені після початку повномасштабного вторгнення, зокрема шляхом переправлення нафти та інших продуктів через Іран.

Поставши перед економічними санкціями та обмеженнями ланцюгів постачання через вторгнення в Україну, Росія все частіше звертається до Ірану як до ключового партнера та постачальника зброї.

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Минулого місяця Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.