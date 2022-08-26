"Укренерго" отримає кредит на 100 мільйонів євро від ЄБРР для розрахунків за "зеленим тарифом" (оновлено)

НЕК "Укренерго", Мінфін та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду, яка дозволить спрямувати кредитні кошти на суму 97,15 млн євро на підтримку стійкості оператора системи передачі електроенергії України.

Відповідну угоду про внесення змін до Договору гарантії щодо Проекту модернізації мережі електропередачі підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Водночас голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав угоду про внесення змін до Кредитної угоди з ЄБРР.

Зміни передбачають спрямування 97,15 млн євро під державну гарантію та гарантію однієї з країн "Великої сімки" на підтримку стійкості роботи НЕК "Укренерго".

Кошти надаються в рамках Пакету допомоги ЄБРР у відповідь на війну в Україні шляхом перепрофілювання кредиту ЄБРР в рамках Проекту модернізації мережі електропередачі.

Як уточнили у пресслужбі "Укренерго" ,ці кошти мають піти на заходи з балансування енергосистеми, і в тому числі на розрахунки з виробниками з відновлюваних джерел.

Як повідомлялося, наприкінці червня "Укренерго" отримало від ЄБРР перші 50 млн євро, перенаправлених у рамках кредитних угод на підвищення ліквідності.

Від ЄБРР та Європейського інвестиційного банку очікується ще майже 170 млн євро за ідентичним механізмом – узгодження зміни цільового використання коштів у рамках вже діючих кредитних угод і в межах кредитних ліній.