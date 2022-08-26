Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про боротьбу з відмиванням грошей за стандартами FATF

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути законопроект про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), ухвалення якого вимагає Єврокомісія.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання про посилення контролю за фінансовими операціями, так зване FATF. Ми будемо цей законопроєкт голосувати на найближчому засіданні Верховної Ради України", – сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, забезпечення відповідності українського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF є однією із семи вимог Єврокомісії, наданих Україні разом із статусом кандидата у члени Євросоюзу для збереження його надалі.