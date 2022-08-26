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Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про боротьбу з відмиванням грошей за стандартами FATF

стефанчук

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути законопроект про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), ухвалення якого вимагає Єврокомісія.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання про посилення контролю за фінансовими операціями, так зване FATF. Ми будемо цей законопроєкт голосувати на найближчому засіданні Верховної Ради України", – сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, забезпечення відповідності українського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF є однією із семи вимог Єврокомісії, наданих Україні разом із статусом кандидата у члени Євросоюзу для збереження його надалі.

Автор: 

FATF (25) ВР (2865) законопроєкт (1667) парламент (1948) Стефанчук Руслан (23)


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Из уст зеленой банды это звучит как -пчелы против мёда.Батальон "Монако" примет участие в голосовании?
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27.08.2022 15:19 Відповісти
И это....Теще за съем квартиры за стандартами FATF будешь платить,Колыван?
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27.08.2022 15:23 Відповісти

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