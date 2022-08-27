Україна експортувала з морських портів понад 1 мільйон тонн агропродукції

За 26 днів роботи "зернового коридору" у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів вийшло 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

Зазначається, що вранці 26 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло 4 судна, якими було відправлено 133 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії до портів Судану, Індії, Єгипту та Туреччини.

За тиждень роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 362 тис. тонн пшениці, кукурудзи, ріпаку, олії, сої та ячменю, які попрямують до портів Іспанії, Ізраїлю, Німеччини та Туреччини.

Водночас 13 суден з 294 тис. тонн пшениці, олії, сої, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Лівії, Нідерландів, Ізраїлю, Індії, Єгипту, Туреччини, Німеччини та Судану.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".