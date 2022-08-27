Прокуратура передала в АРМА активи білоруських підприємств на понад 1,5 мільйона

Подільською окружною прокуратурою міста Києва передано в управління АРМА кошти білоруських компаній в розмірі понад 1,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що в Києві та на території інших регіонів здійснюють свою діяльність низка білоруських компаній. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь.

"Правоохоронці досліджують діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів держбюджету України, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", – йдеться у повідомленні.

Під час слідства банківські рахунки резидента Білорусі заарештовано, а кошти, розміщені на них у сумі понад 1,5 млн грн., передано в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.