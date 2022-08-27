Кабмін виділив 1,4 мільярда для закупівлі обладнання на випадок проблем під час опалювального сезону

Кабінет міністрів виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів для оперативного реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України". Головний ризик – це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури. Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання", – наголосив він.

Зокрема, йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Крім того, додав глава уряду, уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону. За його словами, стан готовності наразі становить 75%.

Як повідомлялося, у липні уряд погодив виділення 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень та генераторів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.