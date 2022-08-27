"Укренерго" має отримати понад 2,5 мільярда за експорт електроенергії до Євросоюзу

НЕК "Укренерго" має отримати понад 2,5 млрд грн від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці з 30 червня по 28 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/Мвт*год.

За останній тиждень було продано увесь доступний перетин в напрямках цих країн. В аукціонах брали участь від 6 до 10 компаній.

Порівняно з попереднім тижнем середньозважена ціна доступу збільшилася на 30% і становить 16,2 тис. грн/МВт*год. Найвищою в одній окремій годині вона була 25 серпня в напрямку Словаччини – 21 тис. грн/МВт*год.

Також значно зросли ціни на спотових ринках Румунії та Словаччини. Якщо 15-21 серпня ціна базового навантаження вона коливалась в межах 395-560 євро/МВт*год, то цього тижня вона становила від 563 до 709 євро/МВт*год.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС