Перший міжнародний обмін інформацією про фінансові рахунки заплановано на вересень 2024 року, – Мінфін

Державна податкова служба як компетентний орган України приєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Як зазначається, метою приєднання до багатосторонньої угоди CRS є долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до загального стандарту звітності CRS, що сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах.

Окрім того, систематизований аналіз інформації, що отримуватиметься Державною податковою службою від іноземних компетентних органів, є важливим інструментом для контролю за своєчасністю та повнотою декларування активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, виявленням незадекларованих активів та доходів, а також для боротьби з ухиленням резидентів України від сплати податків.

Перший обмін інформацією заплановано на вересень 2024 року за 2023 календарний рік. Домовленість про перенесення дати першого обміну досягнуто за результатами консультацій з експертами Глобального форуму ОЕСР.

Мінфін забезпечить оновлення відповідної інформації на сайті ОЕСР найближчим часом.

Приєднання до багатосторонньої угоди CRS є необхідною, проте не достатньою, умовою для запровадження автоматичного обміну інформацією, який стане можливим виключно після ухвалення Україною законодавства, необхідного для імплементації загального стандарту звітності CRS, проходження перевірок глобального форуму ОЕСР щодо дотримання вимог відповідних стандартів, забезпечення технічної спроможності ДПС здійснювати такий обмін інформацією та виконання інших умов.

Із метою повного та своєчасного виконання необхідних кроків Міністерство фінансів здійснює координацію та забезпечує реалізацію всіх підготовчих етапів.

Так, для забезпечення відповідності норм національного законодавства вимогам загального стандарту звітності CRS Мінфін розробив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки", який після завершення всіх узгоджувальних процедур буде надісланий до Кабінету міністрів для подальшого подання до Верховної Ради.